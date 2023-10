Yellen: nog te vroeg om te speculeren over impact conflict Israël

Het is nog te vroeg om te speculeren over de wereldwijde economische gevolgen van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen in een interview met Sky News. Volgens de minister zal de impact uiteindelijk afhangen van de vraag of het conflict zich naar de bredere regio zal verspreiden.

“We kijken naar de potentiële economische gevolgen van de vijandelijkheden, maar het is te vroeg om te speculeren over de vraag of er al dan niet significante gevolgen zullen zijn”, aldus Yellen. “Ik denk dat het vooral afhangt van de vraag of de vijandelijkheden zich verder uitstrekken dan Israël en Gaza, en dat is zeker een uitkomst die we graag willen vermijden.”

Op de vraag of de Verenigde Staten zich op dit moment een nieuwe oorlog kunnen veroorloven, zei Yellen: “Ik denk dat het antwoord absoluut ja is. Amerika kan het zich zeker veroorloven om achter Israël te staan en de militaire behoeften van Israël te steunen, en we kunnen en moeten Oekraïne ook steunen in zijn strijd tegen Rusland.”