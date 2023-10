AEX vrijwel vlak in afwachting ontwikkeling conflict Israël

De AEX-index op het Damrak liet dinsdag weinig beweging zien. De aandacht op de beurzen blijft vooral uitgaan naar de ontwikkelingen rond de strijd in Israël en de Gazastrook. Beleggers hopen dat de aanhoudende diplomatieke inspanningen van de Verenigde Staten kunnen voorkomen dat de oorlog tussen Israël en Hamas zich uitbreidt tot een breder conflict.

Zo zal de Amerikaanse president Joe Biden woensdag Israël bezoeken. Het bezoek is een solidariteitsbetuiging aan het land na de grootschalige aanval van de Palestijnse militante beweging Hamas op 7 oktober. Biden zal vervolgens doorreizen naar de Jordaanse hoofdstad Amman, waar hij koning Abdullah, de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas ontmoet.

Verder wordt uitgekeken naar de resultaten van de Amerikaanse banken Goldman Sachs en Bank of America. Ook farmaceut Johnson & Johnson en defensieconcern Lockheed Martin openen later op de dag de boeken. Op het Damrak komt het cijferseizoen woensdag op gang met de kwartaalcijfers van chipmachinefabrikant ASML en Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway.

De AEX noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 735,19 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 809,30 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

Supermarktconcern Ahold Delhaize en bierbrouwer Heineken waren de sterkste stijgers in de AEX, met winsten tot 0,6 procent. ASML won 0,4 procent. Analisten van de Amerikaanse investeringsbank Raymond James gaven het aandeel een sterk koopadvies. ING klom 0,1 procent. De bank heeft het inkoopprogramma van eigen aandelen voor een bedrag van ruim 1,5 miljard euro afgerond. Betaalbedrijf Adyen sloot de rij met een min van 1,4 procent.

In de MidKap verloor Just Eat Takeaway 0,2 procent, na een verlaging van het koersdoel door analisten van Deutsche Bank. Fastned daalde 0,2 procent bij de kleinere bedrijven. Het laadbedrijf heeft ruim 30 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. Het geld wordt gebruikt om het netwerk van laadstations in Europa verder uit te breiden.

In Stockholm zakte Ericsson bijna 9 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. De Zweedse fabrikant van telecomapparatuur kampt met lagere investeringen in 5G-netwerken door telecomaanbieders.

De euro was 1,0545 dollar waard, tegen 1,0544 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 86,62 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 89,79 dollar per vat.