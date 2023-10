Apple-topman Tim Cook brengt verrassingsbezoek aan China

Tim Cook, de topman van het Amerikaanse techconcern Apple, heeft deze week een verrassingsbezoek gebracht aan China. In een bericht op zijn account op het Chinese socialemediaplatform Weibo zei Cook dat hij de Taikoo Li-winkel van Apple in de stad Chengdu heeft bezocht en daar jonge spelers van het spel Honour of Kings heeft ontmoet.

Honour of Kings, uitgegeven door het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, is een van ’s werelds meest gespeelde mobiele games. “Honour of Kings begon hier in Chengdu en is nu een wereldwijd fenomeen in de App Store”, zei Cook.

Het Amerikaanse techconcern is al sinds 1993 actief in China en is uitgegroeid tot een belangrijke leverancier van smartphones, laptops en consumentenelektronica in het land. Tijdens een eerder bezoek in maart dit jaar aan Beijing zei Cook dat zijn bedrijf een “symbiotische relatie” met China onderhield.

Apple kende de afgelopen jaren echter een moeilijke periode in China. Zo werd de omzet vorig jaar nog getroffen door de productiebeperkingen in de fabrieken als gevolg van het strengere Chinese coronabeleid. Ook de Amerikaanse exportbeperkingen op hightech-componenten vormen een bedreiging voor de toeleveringsketen van het bedrijf.

Apple en andere grote Amerikaanse bedrijven hebben hun Chinese leveranciers ook gevraagd om alternatieve locaties zoals India en Vietnam te verkennen om minder afhankelijk te zijn van China. Het Taiwanese Foxconn, dat onder meer de iPhones van Apple maakt, liet eerder al weten zijn investeringen en de werkgelegenheid in zijn fabrieken in India te verdubbelen. Het bedrijf wil daarmee de verplaatsing van zijn productie in China naar India versnellen vanwege oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China.

In september deden ook berichten de ronde dat de Chinese regering het gebruik van iPhones zou willen verbieden voor ambtenaren en medewerkers van door de overheid gecontroleerde instanties. De Chinese regering heeft dat echter ontkend. Persbureau Bloomberg meldde maandag wel dat de verkoop van de nieuwe iPhone 15 in China aanzienlijk is afgenomen vergeleken met eerdere modellen. Volgens analisten komt dat door de lagere uitgaven van consumenten in de op een na grootste economie ter wereld en hevigere concurrentie van lokale concurrenten zoals Huawei.