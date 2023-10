Bank of America stijgt op Wall Street na cijfers

Bank of America ging dinsdag omhoog op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse bank profiteerde van de gestegen rentes en boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook de omzet viel iets hoger dan voorzien. Afgelopen vrijdag kwamen branchegenoten als JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup al met beter dan verwachte resultaten dankzij sterk gestegen rente-inkomsten.

Volgens topman Brain Moynihan van Bank of America, na JPMorgan de grootste bank van de Verenigde Staten, kreeg het concern er over de gehele linie meer klanten bij. Ook sprak hij van een gezonde, maar vertragende Amerikaanse economie. De consument blijft volgens hem meer geld besteden dan vorig jaar, maar ook hier is volgens de bankier sprake van een afkoeling. Het aandeel steeg 0,6 procent.

Ook Goldman Sachs kwam met cijfers. De zakenbank zag de kwartaalwinst opnieuw dalen door flinke afschrijvingen op de waarde van commercieel vastgoed en op het verkochte fintech-onderdeel GreenSky. Wel deed de bank goede zaken met de handel in obligaties. Het aandeel noteerde 0,1 procent lager.

Beleggers hielden verder de ontwikkelingen rond de strijd in Israël en de Gazastrook in de gaten. Beleggers hopen dat de aanhoudende diplomatieke inspanningen van de Verenigde Staten kunnen voorkomen dat de oorlog tussen Israël en Hamas zich uitbreidt tot een breder conflict. De Amerikaanse president Joe Biden zal woensdag Israël bezoeken. Vervolgens zal hij doorreizen naar de Jordaanse hoofdstad Amman, waar hij koning Abdullah, de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas ontmoet.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na de stevige koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 33.920 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,6 procent tot 4348 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1 procent op 13.428 punten.

Lockheed Martin klom 1,3 procent. Het Amerikaanse defensieconcern, dat onder meer de Joint Strike Fighter en Patriot-luchtafweersystemen maakt, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De grote defensiebedrijven zagen hun beurskoersen vorige week al flink stijgen door het conflict in Israël, waardoor de vraag naar militaire apparatuur en wapens mogelijk zal toenemen. Er ging al meer geld naar defensie vanwege de oorlog in Oekraïne.

De euro was 1,0545 dollar waard, tegen 1,0544 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 86,62 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 89,79 dollar per vat.