Bijna 5,8 miljoen passagiers op Schiphol in september

Schiphol verwerkte in september bijna 5,8 miljoen passagiers en dat is 11 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met coronajaar 2021 was de toename 71 procent. De populairste bestemmingen waren Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Griekenland en de Verenigde Staten.

Ook steeg het aantal vluchten ten opzichte van vorig jaar met 10 procent naar 40.625 vluchten in september. Daarvan ging het merendeel van en naar Europese bestemmingen. Zo’n 7000 vluchten hadden een intercontinentale bestemming.

Tijdens de herfstvakantie deze maand verwacht de luchthaven een kwart meer bezoekers dan vorig jaar te verwerken, maakte Schiphol onlangs al bekend. Het gaat op piekmomenten om 70.000 passagiers per dag naar populaire herfstzonbestemmingen als Rhodos, Mallorca, Ibiza en Egypte.