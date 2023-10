Canada wil tijdelijke verhuur via Airbnb beperken om woningtekort

Canada onderzoekt nieuwe maatregelen om tijdelijke verhuur via platforms als Airbnb te beperken. Op die manier hoopt de regering in Ottawa een flinke stijging van de huren van woningen een halt toe te roepen. Die stegen afgelopen jaar met meer dan 7 procent in Canada, onder meer doordat het aanbod aan huurwoningen erg beperkt is.

“We weten dat kortetermijnverhuur via sites als Airbnb en VRBO ervoor zorgt dat Canadezen minder huizen kunnen huren, vooral in stedelijke en dichtbevolkte gebieden”, zegt minister van Financiën Chrystia Freeland. Daarom wil de regering volgens haar graag weten wat voor wettelijke maatregelen er mogelijk zijn om te voorkomen dat huurwoningen meerdere dagen of weken aan een stuk op dit soort platforms worden aangeboden.

Naar schatting zouden beperkingen voor bijvoorbeeld Airbnb in de grote steden Toronto, Montreal en Vancouver tot 30.000 extra woningen beschikbaar kunnen maken voor normale verhuur. De minister prees ook het bestuur van de Canadese provincie British Columbia, dat deze week een wetsvoorstel heeft ingediend om veel inwoners te verbieden om vastgoed waarin ze hebben geïnvesteerd, te verhuren via Airbnb, FlipKey en soortgelijke diensten.