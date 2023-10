Chinese BYD verkoopt bijna evenveel auto’s als Tesla

Het Amerikaanse Tesla wordt op de hielen gezeten door BYD, China’s grootste fabrikant van elektrische auto’s. Het Chinese concern verkocht in het afgelopen kwartaal een recordaantal van 822.094 auto’s, zo’n 3450 minder dan het bedrijf van Elon Musk.

BYD, dat voluit Build Your Dreams heet, verwacht dat de nettowinst in het afgelopen kwartaal is gestegen tot 11,5 miljard yuan (1,5 miljard euro). Dat schrijft het concern toe aan een recordomzet, hoewel de concurrentie wel groeiende is. Op de Chinese markt is al een tijdje een prijzenoorlog aan de gang onder verkopers van elektrische auto’s.

BYD heeft zijn Europese hoofdkantoor in Schiedam. In Nederland worden modellen verkocht als de Dolphin, Tang, Han, Seal en Atto3.

BYD, opgericht in 1995, produceerde aanvankelijk alleen accu’s. Buitenlandse fabrikanten zoals Tesla, BMW, Mercedes en Audi zijn nog altijd afhankelijk van het Chinese concern voor hun batterijen.