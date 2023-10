Chipsector omlaag op Wall Street door beteugelen handel met China

Chipbedrijven hebben dinsdag duidelijk aan beurswaarde verloren op de beurzen in New York. Beleggers zetten met name aandelen van Nvidia flink lager, nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse overheid de verkoop van geavanceerde chips van het concern, die speciaal zijn ontworpen voor de Chinese markt, gaat beperken.

Het betreft een nieuwe stap om te voorkomen dat China toegang krijgt tot belangrijke Amerikaanse technologie. Nvidia leverde bijna 5 procent aan beurswaarde in. Branchegenoten als Intel, AMD, Marvell Technology en Broadcom gingen tot 2 procent omlaag. Volgens financieel persbureau Bloomberg waren de dertig fondsen die horen tot de zogeheten PHLX Semiconductor Sector-index in de loop van de dag wel tientallen miljarden dollars minder waard geworden.

Daarna liepen de verliezen wel wat terug. “Gezien de wereldwijde vraag naar onze producten, verwachten we op de korte termijn geen betekenisvolle impact op onze financiële resultaten”, liet Nvidia weten. De Nederlandse chipfabrikant ASML, die eveneens een notering heeft in New York, sloot bijna 1 procent hoger. ASML verwacht dat de maatregel gevolgen kan hebben voor verkopen op de middellange termijn, maar voor de resultaten voor dit jaar en voor de langere termijn verwacht het bedrijf geen impact.

Verder ging de aandacht dinsdag vooral naar de grote banken. Bank of America won dik 2 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. De Amerikaanse bank profiteerde van de gestegen rentes en boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook de omzet viel iets hoger uit dan voorzien. Goldman Sachs kwam eveneens met cijfers. De zakenbank zag de kwartaalwinst opnieuw dalen door flinke afschrijvingen op de waarde van commercieel vastgoed en op het verkochte fintech-onderdeel GreenSky. Wel deed de bank goede zaken met de handel in obligaties. Het aandeel sloot bijna 2 procent lager.

Beleggers hielden daarnaast de ontwikkelingen rond de strijd in Israël en de Gazastrook in de gaten. Beleggers hopen dat de aanhoudende diplomatieke inspanningen van de Verenigde Staten kunnen voorkomen dat de oorlog tussen Israël en Hamas zich uitbreidt tot een breder conflict. De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na de stevige koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 33.997,65 punten. De bredere S&P 500 zakte juist een fractie, tot 4373,20 punten, en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent op 13.533,75 punten.