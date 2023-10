Lockheed Martin profiteert van aanhoudende oorlog in Oekraïne

Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin heeft afgelopen kwartaal opnieuw flink geprofiteerd van de aanhoudende oorlog in Oekraïne. Het bedrijf dat onder meer de Joint Strike Fighter en Patriot-luchtafweersystemen maakt, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht.

Lockheed Martin behaalde een omzet in het afgelopen kwartaal van bijna 17 miljard dollar (16 miljard euro), boven de verwachtingen van marktkenners. Ook de winst per aandeel van 6,73 dollar overtrof de verwachtingen. Het bedrijf kreeg meer bestellingen voor onder andere wapens die worden ingezet in Oekraïne.

Eerder dit jaar werd al bekend dat Lockheed Martin de productie ging opvoeren vanwege de grote vraag naar wapens. Het bedrijf levert naast raketsystemen, gevechtsvliegtuigen en drones ook Sikorsky-helikopters zoals de Blackhawk en is actief met radartechnologie en ruimtevaart. De onderneming uit Bethesda in de staat Maryland is de belangrijkste leverancier aan de Amerikaanse strijdkrachten.

Op Wall Street doen de grote Amerikaanse defensiebedrijven de laatste handelsdagen goede zaken door het conflict in Israël. Daardoor zal de vraag naar militaire apparatuur en wapens mogelijk nog verder toenemen.