Malaise op vastgoedmarkt drukt op winst zakenbank Goldman Sachs

Zakenbank Goldman Sachs heeft in het derde kwartaal last gehad van malaise op de vastgoedmarkt. Die zorgde voor veel lagere opbrengsten bij zijn divisie voor vermogensbeheer, wat zwaar op de winst drukte. Door gestegen rentes is voornamelijk de markt voor commercieel vastgoed, zoals kantoren en winkelpanden, onder druk komen te staan.

Het nettoresultaat van het Amerikaanse financiƫle concern viel 36 procent lager uit op 1,9 miljard dollar (omgerekend 1,8 miljard euro). Naast verliezen op beleggingen in vastgoed had Goldman Sachs ook te maken met een afboeking van 506 miljoen dollar op GreenSky. De zakenbank verkoopt dit fintechbedrijf, waarmee Goldman Sachs een weinig succesvolle poging deed ook particuliere klanten te werven.

De divisie die bedrijven helpt bij beursgangen, overnames of het uitgeven van obligaties deed het beter en verdiende iets meer aan commissies van klanten. Na een slecht jaar voor beursgangen in 2022 wagen de laatste tijd weer wat meer bedrijven de stap naar de beurs, waar Goldman Sachs van profiteert.

Topman David Solomon spreekt in een toelichting van “aanzienlijke vooruitgang” bij het doorvoeren van een koerswijziging, waarbij Goldman Sachs weer meer inzet op zijn traditionele activiteiten als zakenbank. Hij verwacht ook een verder herstel van de kapitaalmarkten en de overname- en fusiemarkt voor bedrijven, wat ook in het voordeel van Goldman Sachs kan zijn.