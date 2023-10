Onderzoek: verkoop smartphones afgelopen maanden opnieuw lager

De wereldwijde verkoop van smartphones is in het afgelopen kwartaal opnieuw gedaald, meldt marktonderzoeker Canalys. De daling van 1 procent is wel minder groot dan eerder dit jaar en vorig jaar. Volgens Canalys gaat het in de markt de goede kant op, dankzij herstel in sommige regio’s en een grotere vraag naar upgrades.

De smartphonemarkt laat sinds begin vorig jaar een krimp zien. Consumenten geven minder geld uit aan producten zoals smartphones vanwege onder meer de hoge inflatie en zorgen over een economische recessie. Vorige maand meldde Canalys dat de verkoop van smartphones in Europa dit jaar met 13 procent zal dalen. Voor volgend jaar groeit het aantal verkopen weer met 7 procent, voorspelde de marktonderzoeker. In dat jaar worden in Europa naar verwachting 132 miljoen smartphones verkocht.

Analist Toby Zhu bij Canalys ziet nu dat leveranciers zich voorbereiden op een grotere vraag naar smartphones. “Maar de huidige stijging van de orders in combinatie met een verminderde leveringscapaciteit kan tekorten aan componenten veroorzaken, waardoor planning en productie onder druk komen te staan”, waarschuwt hij. Afgelopen jaren hadden veel sectoren last van tekorten aan onder meer microchips. Die tekorten zorgden toen voor langere levertijden.

Afgelopen kwartaal verkochten vooral nieuwe toestellen van Apple en Huawei goed, meldt Canalys. Ondanks de recente lancering van de iPhone 15 staat Apple op de smartphonemarkt nog steeds op de tweede plek met een aandeel van 17 procent. Samsung is marktleider met 20 procent, al is dat wel minder dan de 22 procent die het bedrijf een jaar eerder had. Het Chinese Xiaomi staat op nummer drie en heeft 14 procent van de wereldwijde markt in handen.