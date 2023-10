Ontwikkelingen rond conflict Israël houden beurzen in greep

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag vrijwel vlak te gaan openen. De aandacht op de beurzen blijft vooral uitgaan naar de ontwikkelingen rond de strijd in Israël en de Gazastrook. Beleggers hopen dat de aanhoudende diplomatieke inspanningen van de Verenigde Staten kunnen voorkomen dat de oorlog tussen Israël en Hamas zich uitbreidt tot een breder conflict.

Zo zal de Amerikaanse president Joe Biden woensdag Israël bezoeken. Het bezoek is een solidariteitsbetuiging aan het land na de grootschalige aanval van de Palestijnse militante beweging Hamas op 7 oktober. Biden zal vervolgens doorreizen naar de Jordaanse hoofdstad Amman, waar hij koning Abdullah, de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas ontmoet.

Verder wordt uitgekeken naar het vervolg van het cijferseizoen op Wall Street. Later op de dag komen onder meer de banken Goldman Sachs en Bank of America met resultaten. Op het Damrak komt het cijferseizoen woensdag op gang met de kwartaalcijfers van chipmachinefabrikant ASML en Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway.

De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag omhoog. De Nikkei in Tokio sloot 1,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,7 procent. De aandacht ging uit naar het bezoek van de Russische president Vladimir Poetin aan zijn ambtgenoot Xi Jinping. Poetin bezoekt in China een conferentie ter ere van het Belt and Road Initiative, een groot infrastructureel project waarmee China zijn verbindingsroutes met Europa en Afrika wil versterken.

ASML zal in aanloop naar de kwartaalcijfers mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. De Amerikaanse investeringsbank Raymond James gaf het aandeel een sterk koopadvies.

Fastned heeft ruim 30 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. Ook hebben investeerders voor 3,5 miljoen euro aan investeringen uit eerdere uitgiftes verlengd. Het laadbedrijf zal het geld gebruiken om zijn netwerk in Europa verder uit te breiden.

De euro was 1,0545 dollar waard, tegen 1,0544 dollar een dag eerder. De bitcoin daalde ruim 1 procent tot 28.220 dollar. Maandag schoot de cryptomunt nog kortstondig ruim 10 procent omhoog door berichten dat BlackRock goedkeuring had gekregen van beurswaakhond SEC om een speciaal beleggingsfonds gericht op bitcoins te lanceren. Dat bericht bleek echter onjuist te zijn, waarop de munt weer snel wegzakte. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 86,40 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 89,53 dollar per vat.