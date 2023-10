Sjekel na opgelaaid geweld in Israël op laagste punt sinds 2015

De sjekel, de Israëlische nationale munt, staat onder druk door de oorlog die het land voert tegen de Palestijnse militante beweging Hamas. Voor een dollar moet nu ruim 4 sjekel worden neergeteld. Het is voor het eerst in acht jaar dat de Israëlische munt zo laag staat.

Sinds de aanval van Hamas op Israëlische militairen en burgers van 7 oktober is de sjekel vooral in waarde gedaald. Een ingreep van de Israëlische centrale bank om de waarde van de sjekel te ondersteunen had maar tijdelijk effect. Maandag zakte de munt 0,6 procent ten opzichte van de dollar, de zesde dag op rij waarin de sjekel terrein verloor.

Israël reageerde op de Hamas-aanval met hevige luchtaanvallen op de Gazastrook. De sjekel lijkt onder andere onder druk te staan vanwege de vrees voor verdere escalatie van het conflict. Analisten van zakenbank Goldman Sachs wijzen er tegelijkertijd op dat de sjekel er beter voor staat dan tijdens eerdere conflicten die Israël uitvocht. De centrale bank heeft nog veel buitenlands geld tot zijn beschikking om de eigen munt mee te ondersteunen, zo stellen ze. Ook wijst de betalingsbalans van het land op voldoende inkomsten uit export.