Vakbond vol vragen over mogelijke verkoop Arriva aan investeerder

Bij vakbond FNV leven vooral veel vragen na mediaberichten over een mogelijke verkoop van vervoersbedrijf Arriva aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Moederbedrijf Deutsche Bahn (DB) is volgens zakenkrant Financial Times dicht bij een deal met investeerder I Squared Capital voor de verkoop van Arriva.

Vakbondsbestuurder Edwin Kuiper vindt het nog te vroeg om te oordelen of zo’n overname goed of slecht nieuws is voor de ongeveer 5500 medewerkers van Arriva in Nederland. “Dit is allemaal vers nieuws. De eerste Pavlov-reactie is dat als het om een Amerikaanse investeringsmaatschappij gaat, je het idee hebt dat zij vooral belang hebben bij geld verdienen. Je kunt je afvragen of dat overeenkomt met het reizigersbelang”, zegt hij. Maar als I Squared werk zou maken van het verbeteren van een goed ov-netwerk “zou dat fantastisch zijn”, zegt Kuiper. De staat van het openbaar vervoer in Nederland is volgens hem niet goed op dit moment. Al langere tijd is het verdwijnen van steeds meer bushaltes op het platteland een probleem in met name Groningen en Drenthe.

Arriva is in Nederland vooral actief in het noorden van het land met regionale bus- en treinverbindingen. Ook in het Verenigd Koninkrijk is Arriva een grote speler in het openbaar vervoer.

Volgens de Financial Times zou Arriva bij de verkoop 1,6 miljard euro waard zijn. DB, een Duits staatsbedrijf, zou de opbrengsten van de verkoop willen gebruiken om de schuldenlast te verlagen en te investeren in de activiteiten op zijn thuismarkt.

DB bevestigt Arriva te willen verkopen, maar zegt niets over een eventuele koper en de gevolgen voor de Nederlandse activiteiten. “We willen DB Arriva voor het einde van 2024 verkopen. Dit proces is lopende en we hebben dit en vorig jaar veel vooruitgang geboekt. We hebben verscheidene nationale bedrijven al verkocht”, aldus een woordvoerder.