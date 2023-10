Amerikaanse beleggers nemen weinig risico door oorlog Israël

De Amerikaanse beurzen hebben woensdag stevige verliezen laten zien, omdat beleggers weinig risico durfden te nemen vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Het conflict dreigt te escaleren. Op verschillende plaatsen in het Midden-Oosten zijn woedende mensenmassa’s de straat op gegaan in reactie op de aanval op een ziekenhuis in Gaza waarbij honderden mensen zijn omgekomen. De olieprijzen zaten ook duidelijk in de lift en de rente op Amerikaanse staatsobligaties bereikte het hoogste punt in meer dan zestien jaar.

De Dow-Jonesindex sloot 1 procent lager 33.665,08 punten. De brede S&P 500 zakte 1,3 procent tot 4314,60 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 1,6 procent tot 13.314,30 punten. Een vat Amerikaanse olie kostte daarnaast bijna 2 procent meer op 88,15 dollar. Brentolie werd ook een kleine 2 procent duurder, op 91,33 dollar per vat.

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer naar United Airlines, dat ongeveer een tiende aan beurswaarde verloor. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij boekte afgelopen kwartaal wel meer winst dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf waarschuwde echter dat de hogere brandstofprijzen en het schrappen van de vluchten naar Tel Aviv vanwege de strijd tussen Israël en Hamas, een negatieve impact zullen hebben op de winst in het huidige kwartaal.

Morgan Stanley ging verder bijna 7 procent onderuit. De Amerikaanse zakenbank zag de winst teruglopen in het afgelopen kwartaal. Daarbij deed de vermogensbeheertak het volgens analisten slechter dan voorzien.

Procter & Gamble won een kleine 3 procent. Het verzorgingsmiddelenconcern, bekend van merken als Pampers, Ariel en Gillette, verkocht voor het zesde kwartaal op rij minder artikelen. Dankzij prijsverhogingen van gemiddeld 7 procent wist het concern echter afgelopen kwartaal wel meer omzet en winst te boeken.

Nvidia leverde bijna 4 procent in. Dinsdag verloor de chipmaker nog bijna 5 procent. Die koersdaling volgde op de aankondiging van de Amerikaanse overheid om de verkoop van geavanceerde chips van het concern, die speciaal zijn ontworpen voor de Chinese markt, te gaan beperken.

Verder verloor Ford Motor ruim 2 procent. Het autoconcern maakte bekend dat het tussen 2027 en 2032 circa 1 miljard dollar aan boetes opgelegd zou kunnen krijgen op grond van voorgestelde strengere regels voor het gemiddelde brandstofverbruik die gericht zijn op fabrikanten van SUV’s en vrachtwagens. Ford vindt dat de regels daarmee een onevenredige impact hebben en verzet zich tegen de komst ervan.