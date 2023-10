ASML zakt, Thuisbezorgd-moeder stijgt op Damrak na cijfers

ASML was woensdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die ook een verlies liet zien. De chipmachinefabrikant, die kampt met exportbeperkingen voor zijn apparatuur naar China, zag het aantal orders in het derde kwartaal flink afnemen ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook is het bedrijf voorzichtiger geworden over 2024, dat als een overgangsjaar wordt gezien. Het aandeel werd 4 procent lager gezet. Ook branchegenoten ASMI en Besi gingen mee omlaag en zakten 3,4 en 2,7 procent.

Bij de middelgrote bedrijven vielen de kwartaalresultaten van Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway wel in de smaak. De maaltijdbezorger is positiever gestemd over de winstgevendheid voor dit jaar, geholpen door kostenbesparingen, en schroefde zijn winstverwachting op. Ook begint het concern met een nieuw aandeleninkoopprogramma. Het aandeel steeg 4 procent en was koploper in de MidKap.

De aandacht bleef ook uitgaan naar de ontwikkelingen rond de strijd in Israël en de Gazastrook. Op verschillende plaatsten in het Midden-Oosten zijn woedende massa’s de straat op gegaan in reactie op de aanval op een ziekenhuis in Gaza waarbij honderden mensen zijn omgekomen. De woede richt zich niet alleen op Israël, maar ook op de Verenigde Staten, die Israël onvoorwaardelijk blijven steuren in de oorlog met Hamas. De Amerikaanse president Joe Biden bezoekt woensdag Israël en zal volgens het Witte Huis tijdens zijn ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu “blijven aandringen” om “onschuldige burgerlevens te beschermen”.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 730,87 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 806,11 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,2 procent. Londen zakte 0,3 procent. De Britse inflatie is in september onveranderd gebleven op 6,7 procent, terwijl economen hadden gerekend op een lichte afkoeling.

Betaalbedrijf Adyen was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1 procent. Shell klom 0,3 procent. Het olie- en gasconcern en het Qatarese staatsbedrijf QatarEnergy hebben een langjarige overeenkomst gesloten voor het leveren van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan Nederland.

In Frankfurt steeg Adidas 4 procent. Het Duitse sportmerk heeft voor de tweede keer in drie maanden zijn financiële verwachtingen verhoogd.

De euro was 1,0578 dollar waard, tegen 1,0582 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 88,34 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 91,38 dollar per vat.