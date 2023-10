ECB-bestuurder: oorlog Israël kan inflatie stuwen door olieprijs

Het conflict tussen Israël en Hamas kan de inflatie in Europa aanjagen doordat de olieprijzen stijgen. Dat heeft bestuurder Robert Holzmann van de Europese Centrale Bank (ECB) gezegd in een interview met de Griekse krant Ta Nea. Door de angst voor escalatie van het conflict in het gehele Midden-Oosten zijn de olieprijzen al aan het stijgen. De prijzen kregen woensdag nog een verdere boost door de explosie bij een ziekenhuis in de Gazastrook waarbij honderden doden vielen.

Holzmann, die ook gouverneur is van de Oostenrijkse centrale bank, zegt dat door die hogere inflatie ook de economische groei ondermijnd kan worden. “De risico’s voor een hogere inflatie en lagere groei zijn duidelijk toegenomen door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten”, aldus Holzmann. De ECB kan bij een hoge inflatie mogelijk verdergaan met het verhogen van de rente.

De Ierse centralebankpresident Gabriel Makhlouf wijst ook op de toegenomen onzekerheid door de strijd in Israël en dreigende escalatie in de regio. Ook klimaatverandering zorgt voor meer onzekerheden als het gaat om inflatie en groei, aldus Makhlouf die eveneens bestuurder van de ECB is.

De Griekse centralebankpresident en ECB-bestuurder Yannis Stournaras zei tegen zakenkrant Financial Times dat de oorlog tussen Israël en Hamas ook uitdagingen voor Europa kan opleveren bij vluchtelingenstromen.

Iran heeft opgeroepen tot een boycot van Israël door moslimlanden om de explosie bij het ziekenhuis. Ook moet er een olie-embargo komen tegen Israël, aldus Teheran. Iran is bondgenoot van Hamas en Hezbollah in Libanon. Iran is ook lid van oliekartel OPEC, net als onder meer Irak, Koeweit, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Algerije en Libië.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg rond het middaguur met ruim 3 procent tot 89,36 dollar en Brentolie werd bijna 3 procent duurder op 92,54 dollar per vat.