Economie China verrast in 3e kwartaal met groei van 4,9 procent

De Chinese economie is in het derde kwartaal met 4,9 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat is sneller dan verwacht. Volgens gegevens van het Nationale Bureau voor de Statistiek was de groei van 4,9 procent wel langzamer dan de groei van 6,3 procent in het tweede kwartaal.

De cijfers duiden er volgens analisten op dat de Chinese economie sterk genoeg is om de groeidoelstellingen van de regering te bereiken. Beijing heeft voor heel 2023 een groeidoelstelling van ongeveer 5 procent. Vorig jaar groeide de op een na grootste economie ter wereld met 3 procent. Dat was het op een na laagste tempo sinds de jaren 70. Beijing had zichzelf een groeidoel gesteld van 5,5 procent voor 2022.

Financiƫle markten hadden een lagere groei in het derde kwartaal verwacht omdat China worstelt met een ongekende vastgoedcrisis. Daardoor werd gevreesd dat de consumptie en de bedrijfsactiviteit in het land zouden achterblijven.

Chinese consumenten bleven echter geld uitgeven. Het statistiekbureau maakte namelijk ook bekend dat de Chinese winkelverkopen in september met 5,5 procent zijn gestegen. Dat was meer dan verwacht en de sterkste toename sinds mei dit jaar. Ook nam de werkloosheid vorige maand af tot 5 procent, het laagste niveau sinds november 2021. China maakt geen gegevens meer bekend over de jeugdwerkloosheid, nadat deze in juni een recordhoogte van ruim 21 procent bereikte.

De industriƫle productie nam in september met 4,5 procent toe. Ook dat was iets beter dan verwacht. De Chinese economische activiteit heeft daarmee de afgelopen weken enige tekenen van stabilisatie vertoond, mede dankzij de overheidssteun. De Chinese overheid heeft de afgelopen zomer een reeks maatregelen genomen om het vertrouwen van ondernemers en consumenten te herstellen.

De crisis in de vastgoedsector, waar bedrijven onder hun grote schuldenlast dreigen te bezwijken, blijft echter boven de economie hangen. Zo slaagde Country Garden, een van de grootste vastgoedbedrijven van China en waarvan lang werd aangenomen dat het financieel gezond was, er vorige maand niet in de rente te betalen op een lening van in totaal 15,4 miljoen dollar. Het bedrijf heeft een uitstelperiode van dertig dagen gekregen die woensdag afloopt. Indien Country Garden niet op tijd betaalt, dreigt het als wanbetaler te worden bestempeld.