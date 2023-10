Flink meer abonnees Netflix door beperkingen voor delen accounts

Videostreamingdienst Netflix heeft in het afgelopen kwartaal het aantal abonnees fors zien groeien. In totaal kwamen er 8,8 miljoen nieuwe klanten bij, wat neerkomt op de sterkste kwartaalgroei in jaren. Netflix kondigde woensdag ook aan de prijzen voor klanten in de Verenigde Staten, het Verenigde Koninkrijk en Frankrijk te gaan verhogen.

Naar eigen zeggen plukt Netflix vooral de vruchten van zijn beleid om het delen van accounts aan banden te leggen. Daardoor hebben meer mensen een eigen account geopend bij Netflix. In totaal heeft de onderneming uit het Californische Los Gatos nu meer dan 247 miljoen abonnees en het bedrijf lijkt hard op weg om er dit jaar ruim 20 miljoen betalende klanten bij te krijgen. Dat is fors meer dan de circa 9 miljoen nieuwe abonnees die Netflix over 2022 rapporteerde.

Dit alles levert Netflix veel extra geld op. De omzet zat afgelopen kwartaal vergeleken met een jaar eerder zo’n 8 procent in de lift tot 8,5 miljard dollar. Onder de streep bleef bijna 1,7 miljard dollar winst over. Voor het vierde kwartaal wordt met 8,7 miljard dollar op nog iets meer opbrengsten gerekend. De verwachte winst ligt dan met 956 miljoen dollar wel lager. Beleggers lijken niettemin enthousiast over alle cijfers, want het aandeel Netflix ging woensdag in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street wel 11 procent vooruit.

Het bedrijf, dat de laatste tijd onder meer kijkers trekt met de series Lupin, Beckham en The Fall of the House of Usher, schrikt er ook niet voor terug om in belangrijke markten een stevige prijsverhoging door te voeren. Zo verhoogt Netflix de prijs van zijn duurste abonnement in de VS met 3 dollar tot 23 dollar per maand. De prijs van een normaal abonnement gaat er van 10 naar 12 dollar. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, twee andere grote markten voor het bedrijf, gaat het om vergelijkbare prijsverhogingen. Voor andere landen, waaronder Nederland, heeft Netflix woensdag geen nieuwe prijsverhogingen aangekondigd.