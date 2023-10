Gepensioneerden roepen op tot pensioenverhoging

Gepensioneerden in Nederland dreigen erop achteruit te gaan in de portemonnee als pensioenfondsen de pensioenen binnenkort amper zouden verhogen. “Dat is onaanvaardbaar, ten onrechte en onnodig”, zegt de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, in een oproep aan de fondsen om toch met een stevige indexatie te komen.

De financiële gezondheid van de fondsen is afgelopen jaar flink verbeterd als gevolg van de stijgende rente. Dat zou een pensioenverhoging moeten rechtvaardigen, zeker ook “omdat gepensioneerden al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes bungelen”. Maar de Koepel is bang dat fondsen toch de voet op de rem houden. “Omdat men extra geld in kas wil hebben voor de komende overstap naar het nieuwe pensioenstelsel én omdat sprake lijkt te zijn van een fors afgenomen inflatie.”

Dat laatste komt doordat de meeste fondsen voor een besluit over indexeren van de pensioenen, oftewel aanpassen aan de inflatie, kijken naar prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die zijn nu echter heel laag, omdat het CBS dit jaar zijn berekeningsmethode heeft aangepast. “Dat leidt ertoe dat de inflatie over 2023 veel te laag wordt ingeschat, omdat daarbij dus het achteraf te hoge prijspeil van vorig jaar als startpunt is gekozen. Zo lijkt de inflatie nu richting 0 procent te dalen, terwijl die afgelopen jaar in werkelijkheid ongeveer 7 procent bedroeg”, zegt bestuurder Dick van der Windt van de Koepel.

Eerder dit jaar wees pensioendeskundige Marc Stougie van adviesbureau Sprenkels ook al op de mogelijkheid dat er voor pensioenfondsen straks weinig te indexeren zou zijn. Toch moet een pensioenfondsbestuur in theorie nog wel kunnen besluiten om af te wijken van de reguliere methode voor besluiten over indexeren. De Koepel roept pensioenfondsen daarom ook op om bij hun besluit over het verhogen van de pensioenen rekening te houden met het verschil tussen de CBS-cijfers en de werkelijke inflatie. Deze besluiten zullen waarschijnlijk ergens in de komende weken worden genomen.