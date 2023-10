Jubileum China’s infrastructuurproject BRI trekt wereldleiders

De Chinese president Xi Jinping ontvangt woensdag tientallen wereldleiders op de Belt and Road Initiative (BRI)-top, waarop het tienjarig bestaan wordt gevierd van het BRI. Dat infrastructuurproject is gericht op het versterken van banden met Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. De Russische president Vladimir Poetin is een van de gasten.

Xi wil volgens waarnemers het BRI kleiner en groener maken. De focus wordt verlegd van grote infrastructuurprojecten, zoals dammen, naar hightechprojecten als digitale financiƫn en e-commerceplatforms. Het doel is om het mondiale Zuiden meer economische keuzevrijheid te geven, zodat het zich kan onttrekken aan de dominantie van de VS en hun bondgenoten.

Het BRI is sinds kort ook meer gefocust op kwesties als vrede, klimaatverandering en kunstmatige intelligentie (AI). Poetin heeft het BRI meermaals geprezen, onder meer door te zeggen dat het een platform is voor internationale samenwerking waar “niemand iets aan anderen oplegt”.