Kantoorartikelenleverancier Staples Nederland failliet

Kantoorartikelenleverancier Staples Nederland is failliet, meldt de rechtbank Midden-Nederland woensdag. Vanuit het distributiecentrum in Almere levert het bedrijf naar eigen zeggen meer dan 20.000 producten per werkdag aan zakelijke klanten in de Benelux en Duitsland.

Via de webshop is het woensdag niet mogelijk om een bestelling te doen. Klanten die een bestelling willen plaatsen, krijgen een melding op hun scherm. “Op dit moment hebben we een technische storing. Hierdoor komen klanten niet door de check-out heen, waardoor er momenteel geen bestellingen geplaatst kunnen worden.”

Staples verkoopt verschillende soorten kantoorartikelen zoals papier en bureaustoelen, maar bijvoorbeeld ook smartphones en schoonmaakmiddelen. Staples Benelux is een zelfstandige organisatie die oorspronkelijk voortgekomen is uit het Amerikaanse Staples Inc. en het Nederlandse Corporate Express. In 2019 kreeg de Franse RAJA Group de Europese activiteiten van Staples in handen.