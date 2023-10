Minister: Total handhaaft Frans prijsplafond brandstof in 2024

Olieconcern TotalEnergies zal ook volgend jaar het plafond voor brandstofprijzen in Frankrijk handhaven. Dat zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire tegen RTL Radio. Het prijsplafond is onderdeel van de strijd van de Franse overheid tegen de hoge kosten van levensonderhoud in het land.

De minister pleitte eerder al voor een verlenging van de maximumprijs voor benzine en diesel van 1,99 euro per liter en verwelkomde het besluit van TotalEnergies. Daarmee moeten de prijzen aan de pomp ook in 2024 betaalbaar blijven, nu de inflatie in Frankrijk nog altijd hoog ligt.

In september verklaarde TotalEnergies al dat de prijslimiet, die oorspronkelijk eind 2023 zou aflopen, bij al zijn tankstations in Frankrijk na 31 december zou worden verlengd en van kracht zou blijven “zo lang de prijzen hoog blijven”. Maar op 6 oktober dreigde topman Patrick Pouyanné van TotalEnergies dat het bedrijf de prijslimiet zou kunnen beëindigen als de Franse overheid met nieuwe belastingen voor de energiesector zou komen.

Frankrijk is een van de Europese landen die een extra ‘mazzeltaks’ heeft ingevoerd door de forse stijging van energieprijzen na de Russische invasie van Oekraïne. Met die extra opbrengsten financiert het land de maatregelen die zijn genomen om consumenten te helpen met de hogere brandstofprijzen. Vorige week werd bekend dat de Franse overheid overweegt om die extra belasting op overwinsten van olieraffinaderijen en nutsbedrijven volgend jaar te verlengen.

In Nederland zette de Tweede Kamer in september een streep door een verhoging van de brandstofaccijns per 1 januari. Het kabinet had de accijns tijdelijk verlaagd om de pijn van de hoge energieprijzen te verzachten. Die korting zou begin 2024 vervallen, maar blijft nu een jaar langer bestaan.