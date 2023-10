Olieprijzen stijgen na explosie ziekenhuis Gazastrook

De olieprijzen gingen woensdagochtend omhoog in de nasleep van de explosie bij een ziekenhuis in de Gazastrook waarbij honderden doden zijn gevallen. Op de oliemarkt is er vrees voor verdere escalatie van het conflict tussen Israël en Hamas in het gehele Midden-Oosten. Ook de goudprijs steeg omdat beleggers in onzekere tijden naar veilig geachte investeringen zoeken.

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie noteerde bijna 2 procent hoger op 88,34 dollar en Brentolie klom 1,7 procent tot 91,39 dollar per vat. Iran heeft gedreigd zich te mengen in het conflict. Teheran is bondgenoot van Hamas en ook van Hezbollah in Libanon. Iran zou bijvoorbeeld olieleveringen vanuit de Perzische Golf kunnen verstoren door olietankers aan te vallen. Ook kunnen landen van oliekartel OPEC+ de productie van olie nog verder gaan verlagen om westerse bondgenoten van Israël te raken met hogere olieprijzen.

De Amerikaanse president Joe Biden bezoekt later op de dag Israël en spreekt dan met premier Benjamin Netanyahu. Jordanië heeft inmiddels een topconferentie geannuleerd die woensdag in Amman zou worden gehouden met Biden en de Egyptische, Jordaanse en Palestijnse leiders om de situatie in Gaza te bespreken.

De olieprijs krijgt ook steun van beter dan verwachte cijfers over de groei van de Chinese economie in het derde kwartaal. China is ’s werelds grootste olie-importeur. Bij een sterkere groei van de tweede economie van de wereld kan de olievraag uit het land verder toenemen.

De goudprijs klom naar bijna 1940 dollar per troy ounce (31,1 gram), wat het hoogste niveau in vier weken is. Sinds de verrassingsaanval van Hamas op Israël is de goudprijs met ongeveer 6 procent geklommen.