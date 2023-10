Shell en QatarEnergy sluiten deal voor levering gas aan Nederland

Shell en het Qatarese staatsbedrijf QatarEnergy hebben een langjarige overeenkomst gesloten voor het leveren van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan Nederland. Het gaat om de levering tot 3,5 miljoen ton lng per jaar.

Volgens de plannen wordt het aardgas vanaf 2026 verscheept naar de haven van Rotterdam. De overeenkomst heeft een looptijd van 27 jaar.

Een jaar geleden werd bekend dat Shell zich had ingekocht bij een project dat Qatar in staat moet stellen veel meer aardgas te exporteren dan het nu doet. Het Britse olie- en gasconcern maakt bekend een belang van bijna 9,3 procent te hebben genomen in North Field South, zoals het project heet.

Qatar is de grootste lng-exporteur ter wereld en daar is nu extra veel vraag naar door de oorlog in Oekra├»ne en het wegvallen van gasleveringen uit Rusland. Het land bezit het zogeheten North Field in de Perzische Golf en heeft daarmee op Iran en Rusland na ’s werelds grootste bewezen gasreserves.