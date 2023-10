ANBO: wel degelijk ruimte om pensioenen te verhogen

Seniorenorganisatie ANBO vindt dat de grote pensioenfondsen wel degelijk ruimte hebben om de pensioenen te verhogen en dat hun grote terughoudendheid over het indexeren niet op zijn plaats is. “Natuurlijk moet je voorzichtig zijn als pensioenfonds, maar je kunt ook te voorzichtig zijn”, reageert een woordvoerder van ANBO.

ABP, met 3 miljoen deelnemers het grootste fonds van Nederland, heeft laten weten dat het de pensioenen volgend jaar maximaal 3 procent kan verhogen. Bij zorgfonds PFZW is dat waarschijnlijk veel minder en bij bpfBOUW dreigt een pensioenverhoging helemaal uit te blijven. De fondsen verwijzen naar hun beleid waarin is vastgelegd dat ze voor een besluit over indexeren van de pensioenen, oftewel aanpassen aan de inflatie, moeten kijken naar prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die zijn de laatste tijd flink gedaald.

Maar ANBO wijst erop dat de fondsen er financieel nu juist heel goed voorstaan. “Bijvoorbeeld bij PFZW praten ze nu over mogelijk 0,2 procent verhoging vanwege de lagere inflatie. Maar vorig jaar besloten ze de pensioenen voor dit jaar met 6 procent te verhogen, terwijl de inflatie eerder ruim 14 procent was. Er is echt nog wel wat ruimte, de dekkingsgraden zijn nu heel hoog.”

De seniorenorganisatie vindt het belangrijk dat gepensioneerden er niet weer flink op achteruitgaan gaan in koopkracht doordat de pensioenen amper stijgen. Dat gebeurde volgens ANBO de laatst twaalf jaar al. “Alleen vorig jaar waren er wel flinke pensioenverhogingen. Maar dat was de uitzondering”, benadrukt de zegsman.