ASML op kop in AEX, Sligro onderuit na cijfers

ASML was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. De chipmachinefabrikant verloor een dag eerder nog ruim 3 procent na een tegenvallend kwartaalbericht. De Taiwanese chipproducent TSMC, een belangrijke klant van de machines van ASML, kwam donderdag echter met meevallende resultaten over het derde kwartaal. Het aandeel ASML dikte daardoor ruim 4 procent aan.

Bij de kleinere bedrijven moest Sligro het echter ontgelden met een koersval van 11 procent. Het groothandelsbedrijf zag de omzet in het derde kwartaal wel stijgen, maar dat kwam vooral door prijsverhogingen. Volgens het Veghelse bedrijf zijn Nederlandse en Belgische consumenten door de hoge inflatie steeds voorzichtiger geworden met hun uitgaven aan uitjes in de horeca. Ook neemt het aantal faillissementen in de horeca toe.

Beleggers verwerken daarnaast de kwartaalberichten van streamingdienst Netflix en elektrische autofabrikant Tesla, die woensdag na de slotbel op Wall Street naar buiten kwamen. Netflix presteerde beter dan verwacht. De resultaten van Tesla vielen tegen.

Ook wordt uitgekeken naar de toespraak die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve later op de dag zal houden. Beleggers zijn vooral benieuwd of hij iets gaat zeggen over de rentetarieven. Woensdag liep de rente op Amerikaanse staatsobligaties op tot het hoogste niveau in meer dan zestien jaar. Dat zette de aandelenkoersen op Wall Street onder druk.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 729,41 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 790,18 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,9 procent.

Naast ASML stonden de chipbedrijven ASMI en Besi in de kopgroep van de AEX, met plussen van rond de 3 procent. RELX verloor 1,1 procent na een handelsbericht. De dataleverancier realiseerde in de eerste negen maanden van het jaar een onderliggende omzetgroei van 8 procent en bevestigde de jaarverwachtingen.

Nokia daalde 1,6 procent in Helsinki. De Finse fabrikant van netwerkapparatuur schrapt tot 14.000 banen om kosten te besparen en de winstgevendheid op peil te houden. In Parijs zakte Renault dik 4 procent. De Franse automaker zag de verkopen stijgen in het afgelopen kwartaal en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar, maar beleggers hadden op meer gehoopt.

De euro was 1,0544 dollar waard, tegen 1,0530 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 88,17 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 91 dollar per vat.