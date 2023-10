Chipbedrijf ASML koploper in licht lagere AEX-index

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is donderdag met een kleine min gesloten. Chipmachinefabrikant ASML was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen, geholpen door meevallende kwartaalcijfers van het grote Taiwanese chipconcern TSMC. Groothandelsbedrijf Sligro werd juist flink lager gezet door beleggers op het Damrak na slecht ontvangen resultaten.

De AEX eindigde met een min van 0,3 procent op 727,61 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 786,95 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,6 procent in. De FTSE in Londen had het nog lastiger met een verlies van ruim 1 procent.

ASML klom 1,7 procent. Het aandeel verloor een dag eerder nog ruim 3 procent na een tegenvallend kwartaalbericht. TSMC, een belangrijke klant van ASML, zei dat de neergang in de chipindustrie mogelijk het dieptepunt heeft bereikt en dat de vraag naar halfgeleiders aan het stabiliseren is.

Andere winnaars in de AEX waren onder meer chemicaliƫndistributeur IMCD, staalbedrijf ArcelorMittal en chiptoeleverancier Besi met plussen tot 1,1 procent. Techinvesteerder Prosus was hekkensluiter met een daling van 2,7 procent. Informatieleverancier RELX kwam met een handelsbericht en werd 0,8 procent lager gezet.

In de MidKap waren apothekentoeleverancier Fagron, kunstmestproducent OCI en speciaalchemiebedrijf Corbion de grootste dalers met minnen tot 3,6 procent. Flitshandelaar Flow Traders ging aan kop bij de middelgrote fondsen met een plus van 1,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 dook Sligro 8,5 procent in het rood. De groothandelaar zag de omzet in het derde kwartaal stijgen, maar dat kwam vooral door prijsverhogingen. Volgens Sligro zijn consumenten door de inflatie voorzichtiger geworden met uitgaven in de horeca.

Verder was Vivoryon Therapeutics een opvallende verliezer met een koersval van 27 procent. De biotechnoloog, die een alzheimermedicijn in ontwikkeling heeft, kreeg een verkoopadvies van zakenbank Bryan Garnier.

Nokia daalde 6,8 procent in Helsinki. De Finse fabrikant van netwerkapparatuur schrapt tot 14.000 banen om kosten te besparen. In Parijs zakte Renault 7,3 procent na tegenvallende omzetcijfers van de Franse autofabrikant.

De euro was 1,0578 dollar waard, tegen 1,0530 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 88,53 dollar. Brentolie werd iets goedkoper op 91,43 dollar per vat.