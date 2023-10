Cryptobedrijven VS aangeklaagd voor miljardenfraude

De openbaar aanklager in New York heeft de cryptobedrijven Gemini, Genesis en Digital Currency Group (DCG) aangeklaagd wegens oplichting van meer dan 230.000 beleggers. Met de fraude zou meer dan een miljard dollar zijn gemoeid.

Gemini en Genesis zouden hebben gelogen over de risico’s van de beleggingen die ze aanboden. Het is de nieuwste omvangrijke procedure tegen cryptoplatformen in de Verenigde Staten na het faillissement van de FTX-cryptobeurs van Sam Bankman-Fried. Eerder deze maand begon de rechtszaak tegen Bankman-Fried wegens fraude.

Het schandaal rond Genesis en Gemini raakte ook Nederlandse cryptobeleggers. Eind vorig jaar bleek dat Bitvavo, de grootste cryptobeurs van Nederland, voor 280 miljoen euro aan digitale munten van klanten had uitgeleend aan Genesis.

De voormalige Genesis-topman Soichiro Moro en topman Barry Silbert van DCG, het moederbedrijf van Genesis, zijn volgens de New Yorkse procureur-generaal Letitia James hoofdverantwoordelijk voor de verliezen. Als gevolg van hun misleidende beweringen raakten sommige beleggers al hun spaargeld kwijt. “Hardwerkende New Yorkers en investeerders in het hele land verloren meer dan een miljard dollar omdat ze flagrante leugens te horen kregen dat hun geld veilig zou zijn.” James eist teruggave van alle onrechtmatig verkregen winsten.