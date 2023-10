Deutsche Bahn verkoopt Arriva aan Amerikaanse investeerder

Deutsche Bahn verkoopt zijn dochteronderneming Arriva aan de Amerikaanse investeringsfirma I Squared Capital. De Duitse staatsspoorwegmaatschappij wilde al langer af van deze buitenlandse activiteiten, om zo geld vrij te spelen voor investeringen op de eigen thuismarkt.

Arriva is onder andere in Nederland actief, voornamelijk in de noordelijke provincies. Van de in totaal 35.500 werknemers van het ov-bedrijf werken er ongeveer 5500 in Nederland.

De Financial Times meldde onlangs al dat de twee bedrijven dicht bij een deal waren. Bij de verkoop zou Arriva 1,6 miljard euro waard zijn, schreef de zakenkrant.