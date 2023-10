Fed-voorzitter Powell: meer risico’s door spanningen in de wereld

De risico’s voor de economie stijgen door de toenemende geopolitieke spanningen in de wereld. Dat zei voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve in een speech in New York. Powell sprak daarbij ook zijn afschuw uit over de aanval van Hamas op Israël en over het vooruitzicht voor het verlies van nog meer onschuldige levens bij de strijd tussen het Israëlische leger en Hamas.

De Fed-president sprak in de Economic Club of New York. Hij verklaarde dat de economische gevolgen van die spanningen nog moeilijk zijn in te schatten, maar dat er wel het risico bestaat dat die spanningen de wereldwijde economische activiteit kunnen schaden. Powell stelde dat de Fed voorzichtig te werk zal gaan met zijn monetaire beleid en dat besluiten genomen zullen worden op basis van alle noodzakelijke gegevens en dat risico’s nauwlettend gemonitord worden.

Wel is de inflatie in de Verenigde Staten volgens Powell nog steeds te hoog en kan de Fed volgens hem de rente nog verder gaan verhogen. De centrale bank heeft vooralsnog een pauze genomen bij het verhogen van de rente in de strijd tegen de inflatie. Op 1 november staat het volgende rentebesluit van de Fed op de agenda en op de financiële markten wordt verwacht dat dan opnieuw de rente ongewijzigd zal blijven.

Powell stelde verder dat de Amerikaanse economie in een goede staat verkeert, maar ook bewijzen te zien dat de renteverhogingen van de Fed druk uitoefenen op de economie. Overigens werd Powell bij het begin van de speech kortstondig de kamer uit geleid vanwege een verstoring door klimaatactivisten.

Het conflict in Israël en de vrees voor escalatie in het gehele Midden-Oosten hebben al gezorgd voor een stijging van de olieprijzen. Er wordt gevreesd dat bij een escalatie olieleveringen uit de regio verstoord kunnen worden. Door de stijgende olieprijs kan de inflatie weer aangewakkerd worden. Daardoor zouden centrale banken meer druk kunnen gaan voelen om de rentes te verhogen.

Verschillende bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) zeiden deze week dat de oorlog in Israël de economische onzekerheden vergroot en de inflatie kan stuwen als gevolg van een hogere olieprijs.