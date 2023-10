Groothandelsbedrijf Sligro kampt met beknibbelende consumenten

Nederlandse en Belgische consumenten zijn door de hoge inflatie steeds voorzichtiger met hun uitgaven aan uitjes in de horeca, en dat merkt groothandelsbedrijf Sligro. De Veghelse onderneming verkocht weliswaar meer in het derde kwartaal, maar de groei was minder sterk dan in voorgaande periodes. Daarbij had het bedrijf ook last van het verdwijnen van meer horecabedrijven omdat ze failliet gaan of worden opgeheven.

De omzet nam in juli, augustus en september met 8,3 procent toe tot 705 miljoen euro. Daarbij waren prijsverhogingen goed voor het grootste deel van de omzetstijging, maar ook de hoeveelheid verkochte producten steeg licht. Sligro had naar eigen zeggen pech met het “matige” zomerweer, dat ervoor zorgde dat terrassen en strandtenten minder goed gevuld waren.

Sligro kampt naar eigen zeggen ook in het lopende, vierde kwartaal met de sterke prijsstijgingen. Die drukken op de hoeveelheid drank en voedingsmiddelen die het bedrijf aan de horeca en detailhandel levert. Het bedrijf zegt dit op te vangen met prijsverhogingen, maar die compenseren niet alle problemen. De winst zal dus onder druk blijven staan, schrijft het bedrijf. Over de winst in het afgelopen kwartaal maakte Sligro geen precieze cijfers bekend.