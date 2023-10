Inzet Renault op elektrische voertuigen werpt vruchten af

Autofabrikant Renault zag de opbrengsten in het derde kwartaal stijgen, onder meer dankzij een sterke vraag naar nieuwe elektrische modellen. Daarvan verkocht het Franse concern er ruim een vijfde meer dan een jaar eerder.

Het aantal verkochte elektrische en hybride auto’s steeg sterker dan modellen met diesel- of benzinemotoren. Waar het totale aantal verkochte auto’s van Renault met iets meer dan 6 procent toenam, verkocht het bedrijf 22 procent meer elektrische of hybride modellen.

Afgelopen kwartaal boekte de autofabrikant een omzet van 10,5 miljard euro, een stijging van 7,6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Over de winst maakte Renault geen exacte cijfers bekend. Het bedrijf denkt wel dat de winstmarge in de tweede jaarhelft hoger zal zijn dan in de eerste zes maanden van het jaar.

Renault bracht de ontwikkeling van software en bouw van volledig elektrische auto’s afgelopen jaar onder bij dochterbedrijf Ampere, dat volgend jaar naar de beurs moet gaan. Die beursgang is eerder al een keer uitgesteld nadat de vraag naar het elektrische model Mégane E-tech lager was dan verwacht en rivaal Tesla prijsverlagingen doorvoerde. Ook nam de concurrentie op de Chinese markt voor elektrische auto’s toe. In november wordt Ampere afgesplitst van Renault.

De Franse autogroep, waar ook Dacia en Alpine deel van uitmaken, zei dat de orderportefeuille in Europa, de belangrijkste markt voor het bedrijf, “gezond blijft” met aan het einde van september 2,5 maanden aan orders in het vooruitzicht.