Koerssprong Netflix op Wall Street, Tesla onderuit na cijfers

Netflix maakte donderdag een koerssprong van bijna 15 procent op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers stapten massaal in het aandeel na de sterker dan verwachte kwartaalresultaten van de streamingdienst. Dankzij het beleid om het delen van accounts aan banden te leggen namen meer mensen een eigen abonnement bij Netflix. Het bedrijf kende daardoor de sterkste abonneegroei in jaren. Ook gaat Netflix de prijzen voor klanten in grote markten als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk verhogen.

De resultaten van Tesla vielen niet in de smaak. De fabrikant van elektrische auto’s zag de winstmarge flink dalen als gevolg van de vele prijsverlagingen. Topman Elon Musk waarschuwde daarbij voor de impact die hoge rentetarieven en meerdere oorlogen hebben op het consumentenvertrouwen en de koopkracht. Het aandeel Tesla werd ruim 5 procent lager gezet.

Beleggers wachten daarnaast nog op de toespraak die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zal houden bij de Economic Club of New York. Mogelijk dat hij iets zal gaan zeggen over de oplopende rentetarieven. Woensdag steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties al tot het hoogste niveau in meer dan zestien jaar. Dat zette de aandelenkoersen op Wall Street onder druk.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel vlak op 33.670 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4322 punten. De Nasdaq steeg 0,4 procent tot 13.363 punten. Woensdag zakte de techgraadmeter nog 1,6 procent.

AT&T steeg 6,7 procent. Het telecomconcern schroefde zijn verwachtingen voor het hele jaar op dankzij sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. Ook sigarettenfabrikant Philip Morris werd positiever over de vooruitzichten voor dit jaar, maar verloor 3 procent.

American Airlines klom 1,6 procent. De luchtvaartmaatschappij leed afgelopen kwartaal verlies en verlaagde zijn winstverwachting voor het hele jaar, mede door de hogere brandstofkosten. Eerder deze week waarschuwde concurrent United Airlines al dat de hogere brandstofprijzen en het schrappen van de vluchten naar Israƫl een negatieve impact zullen hebben op de winst in het laatste kwartaal van 2023.