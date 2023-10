Krant: Douglas-eigenaar kondigt komende week beursgang Damrak aan

Investeringsbedrijf CVC Capital Partners zal mogelijk aanstaande maandag aankondigen om naar de Amsterdamse beurs te gaan. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van anonieme bronnen. Eerder werd al gemeld dat de investeerder, die onder meer eigenaar is van parfumerieketen Douglas en de voormalige theedivisie van Unilever, de plannen voor een beursnotering nieuw leven heeft ingeblazen en nog voor het einde van dit jaar naar het Damrak zou willen gaan.

CVC heeft tot nu toe geen commentaar gegeven op de beursplannen. De onderneming is een van de grootste private investeringsbedrijven van Europa, met ongeveer 160 miljard euro aan bezittingen onder beheer. Bij de verkoop van een minderheidsbelang in het bedrijf in 2021 werd CVC gewaardeerd op ongeveer 15 miljard euro.

CVC had vorig jaar ook al plannen voor een beursnotering. Die werden door de onrust op de beurzen om de oorlog in Oekraïne afgeblazen. Ook nu zijn de marktomstandigheden niet heel gunstig door de strijd tussen Israël en Hamas en de stijgende rentetarieven. Een definitief besluit is volgens de ingewijden dan ook nog niet genomen. Als het bedrijf maandag aankondigt dat het van plan is om naar de beurs te gaan, zouden de aandelen volgens de regels van beursuitbater Euronext volgende maand kunnen worden verhandeld.