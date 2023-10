Leveranciers verkopen fors meer warmtepompen

Leveranciers van warmtepompen hebben in het derde kwartaal ruim 38.000 warmtepompen verkocht in de woningbouw. Dat komt neer op een stijging van ruim 15.000 ofwel meer dan 60 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt de Vereniging Warmtepompen, de brancheorganisatie voor warmtepompleveranciers.

Voor heel 2023 verwacht de branchevereniging de eerder gestelde doelstelling van in totaal 170.000 verkochte warmtepompen te kunnen behalen. Dat zou dan een groei zijn van 60 procent in vergelijking met 2022. Hiervan neemt de nieuwbouw 50.000 voor zijn rekening. De overige 120.000 warmtepompen gaan in bestaande woningen.

Wel zal waarschijnlijk een afvlakking van de groei te zien zijn, aldus de Vereniging Warmtepompen. Zo zorgen de hoge inflatie en stijgende rentes op leningen voor meer voorzichtigheid bij klanten. Ook is de prikkel wat minder sterk door de relatief lage gasprijzen vergeleken met de energiecrisis van vorig jaar.

Nederland blijft volgens de brancheorganisatie wel op koers liggen voor het beleidsdoel van in totaal 1 miljoen warmtepompen in bestaande woningen, bovenop het aandeel in de nieuwbouw, in 2030.