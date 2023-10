Musk 16 miljard armer na koersval Tesla door tegenvallende cijfers

Elon Musk zag donderdag ongeveer 16 miljard dollar van zijn vermogen in rook opgaan vanwege een flinke koersval van Tesla, waar hij grootaandeelhouder van is met 13 procent van de aandelen. Het aandeel Tesla dook met bijna 10 procent omlaag op Wall Street na bekendmaking van tegenvallende kwartaalcijfers.

Het vermogen van de Tesla-topman slonk daardoor tot minder dan 210 miljard dollar. Hij is daarmee nog wel ’s werelds rijkste mens. Tesla zag de verkoop in het afgelopen kwartaal dalen, terwijl ook de winstmarge onder druk stond vanwege de prijzenslag in de markt voor elektrische auto’s.

Overigens is de beurskoers van Tesla sinds het begin van dit jaar wel weer fors gestegen. Daardoor zag Musk zijn vermogen per saldo juist met ongeveer 70 miljard dollar toenemen in 2023.