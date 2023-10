Nestlé verkoopt minder producten, maar verdient wel meer

Voedingsmiddelenconcern Nestlé heeft in de eerste negen maanden van dit jaar minder producten verkocht, maar heeft wel meer verdiend. Dat meldt het concern donderdag. Het bedrijf achter merken als Nescafé, Kitkat en Maggi verhoogde in die periode opnieuw de prijzen van zijn producten door de hoge inflatie en daardoor verdiende Nestlé meer.

De omzet was in de afgelopen negen maanden ruim 68,8 miljard Zwitserse frank (72,7 miljard euro), een stijging van 7,8 procent als de effecten van wisselkoersen niet worden meegerekend. De omzet van Nestlé groeide wel minder hard dan een jaar eerder. Vorig jaar dankte het Zwitserse concern zijn hogere omzet ook voornamelijk aan hogere prijzen.

Het concern verwacht dat de verkoopaantallen in de tweede helft van dit jaar herstellen, zegt topman Mark Schneider. Dan ziet Nestlé volgens hem onder meer de resultaten van zijn hogere investeringen in het promoten van populaire merken. In heel 2023 verwacht Nestlé een omzetgroei van 7 tot 8 procent. De voorspelling van eerder dit jaar blijft mede daardoor hetzelfde.