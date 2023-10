Netflix uitblinker op Wall Street na cijfers, Tesla onderuit

Streamingdienst Netflix was donderdag een uitblinker op de aandelenbeurzen in New York dankzij goed ontvangen kwartaalresultaten. Tesla moest het juist ontgelden, na bekendmaking van tegenvallende cijfers van de fabrikant van elektrische auto’s. De aandacht van beleggers op Wall Street ging verder vooral uit naar een speech van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve.

Netflix maakte een koerssprong van 16 procent. Dankzij het beleid om het delen van accounts aan banden te leggen namen meer mensen een eigen abonnement bij Netflix. Het bedrijf kende daardoor de sterkste abonneegroei in jaren. Ook gaat Netflix de prijzen voor klanten in grote markten als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk verhogen.

Tesla dook meer dan 9 procent in het rood. Het bedrijf zag de winstmarge flink dalen als gevolg van de vele prijsverlagingen voor zijn auto’s en topman Elon Musk waarschuwde voor de impact die hoge rentetarieven en meerdere oorlogen hebben op het consumentenvertrouwen en de koopkracht.

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent lager op 33.414,17 punten. De brede S&P 500 zakte 0,9 procent tot 4278,00 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1 procent tot 13.186,18 punten.

Powell zei bij de Economic Club of New York dat de economische risico’s in de wereld zijn toegenomen door de hoge geopolitieke spanningen. Ook verklaarde de Fed-voorzitter dat de inflatie nog steeds te hoog is en dat de rente verder verhoogd kan worden. Powell zei wel dat de Fed voorzichtig te werk zal gaan met het beleid. Op 1 november komt de Fed met een nieuw rentebesluit.

Ook telecomconcern AT&T kwam met cijfers en die werden beloond met een plus van 6,6 procent. Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer sigarettenfabrikant Philip Morris (min 2,7 procent), luchtvaartmaatschappij American Airlines (plus 0,8 procent) en de grote vermogensbeheerder Blackstone, die 8 procent inleverde.

De euro was 1,0584 dollar waard, tegen 1,0578 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 90,50 dollar. Brentolie werd bijna 2 procent duurder op 93,27 dollar per vat.