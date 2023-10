Netwerkconcern Nokia schrapt tot 14.000 banen

De fabrikant van netwerkapparatuur Nokia schrapt tot 14.000 banen om kosten te besparen. Die ingreep moet de winstgevendheid van het Finse concern op peil houden, meldt het bedrijf bij een update over zijn strategie.

Van de 86.000 werknemers die Nokia nu heeft, moeten er na het besparingsprogramma 72.000 tot 77.000 overblijven. Nokia hoopt op die manier kostenbesparingen van 800 miljoen tot 1,2 miljard euro door te voeren tot en met 2026.

Nokia presenteerde afgelopen zomer tegenvallende halfjaarresultaten, maar topman Pekka Lundmark verwacht dat de vraag naar geavanceerde netwerkapparatuur de komende jaren hoog zal zijn. Daarbij heeft hij grote verwachtingen van de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, waarvoor het dataverbruik hoog is.

Maar tegelijkertijd moeten verschillende divisies van Nokia volgens hem efficiƫnter kunnen werken. Ook wil Nokia voldoende geld vrijspelen voor de ontwikkeling van nieuwe netwerktoepassingen.

Uit de aankondiging van Nokia wordt niet direct duidelijk in welke landen de banen worden geschrapt. Het is dus ook nog onduidelijk of de Nederlandse dochteronderneming, Nokia Solutions and Networks Nederland, geraakt wordt door de reorganisatie.