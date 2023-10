Onderzoek: eigenaar zonnepanelen jaarlijks duurder uit

Eigenaren van zonnepanelen die een nieuw energiecontract afsluiten, zijn soms aanzienlijk duurder uit. Zij krijgen steeds vaker extra kosten doorberekend van energiebedrijven, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Keuze.nl.

In het onderzoek worden de tarieven vergeleken voor huishoudens met en zonder zonnepanelen. Veel energieleveranciers blijken voor klanten met zonnepanelen geen zogenaamde cashback te hanteren, een korting die bij afloop van een contract wordt uitbetaald. Klanten zonder zonnepanelen krijgen deze korting wel. De verschillen kunnen oplopen tot 270 euro.

Om het gebruik van duurzame energie te stimuleren, mogen consumenten te veel opgewekte energie in de zomer verrekenen met de energie die ze verbruiken in de wintermaanden. Deze zogenaamde salderingsregeling kost energiebedrijven veel geld omdat energie in de winter veel duurder is. Van de vijftien onderzochte energiemaatschappijen rekenen er elf daarom extra kosten voor wie zonnestroom teruglevert, blijkt uit het onderzoek.

Energiemaatschappij Vandebron kreeg onlangs veel kritiek over zich heen toen het bedrijf als eerste aankondigde een vergoeding te vragen aan klanten die veel energie terugleveren. Nu blijkt dat veel meer energiebedrijven de lasten voor zonnepaneeleigenaren hebben verhoogd zonder daar ruchtbaarheid aan te geven.

Diverse grote energiebedrijven, waaronder Eneco, Oxxio, Essent, Greenchoice en Energiedirect bieden een duurder contract aan wanneer een klant aangeeft zonnepanelen te hebben. Negen onderzochte leveranciers willen zelfs helemaal geen klanten meer met zonnepanelen. Wie zonnepanelen heeft kan nog maar bij enkele energiebedrijven een contract sluiten voor langer dan één jaar.

De meest gehanteerde methode om zonnepaneeleigenaren extra te belasten is om geen cashback te bieden. Andere leveranciers rekenen hogere vastrechtkosten aan mensen met zonnepanelen. Greenchoice brengt zelfs een hoger stroomtarief in rekening bij klanten met zonnepanelen.

Nederland heeft op Europees niveau per hoofd van de bevolking de grootste hoeveelheid opgewekte zonnestroom. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn inmiddels ruim 2 miljoen daken van woningen met zonnepanelen bedekt. Sinds de zomer lijkt het aantal aanvragen te dalen. Mogelijk speelt de gedaalde energieprijs daar een rol bij. Ook is de Tweede Kamer van plan om de salderingsregeling af te schaffen.