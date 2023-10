Oprichter investeringsbedrijf Elliott: markt onderschat gevaar

De financiële markten onderschatten het gevaar waarin de wereld nu verkeert, met oorlogen en sterk toegenomen geopolitieke spanningen. Dat heeft oprichter Paul Singer van de bekende activistische investeringsmaatschappij Elliott Investment Management gezegd. Volgens Singer moeten beleggers zich meer zorgen maken over de risico’s die ze lopen op de beurzen.

Singer zei op een evenement in Toronto dat de wereld nu “volledig afhankelijk is van het gezonde verstand bij leiders om een Armageddon te voorkomen”. Hij wees daarbij met name op de leiders van Rusland, China en Iran. De 79-jarige multimiljardair verbaast zich over de relatieve kalmte op de financiële markten gezien alle onrust in de wereld, zoals de oorlog in Israël en het almaar voortslepende conflict in Oekraïne. “Investeerders maken zich lang niet zoveel zorgen als ze zouden moeten”, aldus Singer.

Elliott is vooral bekend om zijn activistische optreden bij bedrijven waarin wordt belegd. Zo heeft Elliott zich in Nederland laten gelden als activistische aandeelhouder bij AkzoNobel. De verffabrikant splitste in het verleden onder druk van Elliott zijn chemietak af nadat het bedrijf eerder een ongewenst overnamebod van het Amerikaanse PPG had afgewezen.