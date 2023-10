Vakbond over verkoop Arriva: zorgen over investeerder

Vakbond FNV maakt zich zorgen over de verkoop van vervoersbedrijf Arriva aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij I Squared Capital. “Een private-equitybedrijf zoals I Squared Capital heeft een bepaalde filosofie en daar maken mensen zich zorgen over”, zegt vakbondsbestuurder Edwin Kuiper. Donderdagochtend kondigde Deutsche Bahn aan het van oorsprong Britse Arriva van de hand te doen om geld vrij te spelen voor investeringen op de eigen thuismarkt.

De belangrijkste vraag is volgens Kuiper hoe de investeringsmaatschappij omgaat met het openbaar vervoer, een publieke voorziening die eerder geld kost dan oplevert. “Ik ben benieuwd hoe I Squared Capital aankijkt naar de bereikbaarheid van dorpen en steden in Nederland. Willen zij er zoveel mogelijk geld uit halen en strookt dat wel met hoe wij het openbaar vervoer georganiseerd hebben?”

De vakbond noemt het voorbeeld van een buslijn die niet rendabel is, “maar wel al zeventig jaar een lijn heeft gereden”. Het Amerikaanse investeringsbedrijf zal daar anders naar kijken dan eerdere eigenaren, denkt Kuiper. “We zitten nu in een tijd dat commerciĆ«le bedrijven geld willen verdienen aan het ov, maar het ov is ook een kostenpost.” Hij verwacht dat “een aantal dingen” kan gaan botsen bij de overname.

Het leidt er toe dat er nog veel vragen zijn, zegt Kuiper. Ook is nog onduidelijk of er banen op het spel staan. In Nederland werken ongeveer 5500 werknemers bij het vervoersbedrijf.

Reizigersvereniging Rover, die zich inzet voor de belangen van reizigers in het openbaar vervoer, maakt zich vooralsnog geen zorgen over de overname. Wel noemt de vereniging de verkoop “een opvallende ontwikkeling, want in het openbaar vervoer valt doorgaans geen groot geld te verdienen”. Als I Squared Capital daar verandering in weet te brengen, zou dat goed nieuws betekenen voor reizigers, aldus Rover. “Om geld te kunnen verdienen in het openbaar vervoer zijn vooral veel reizigers nodig. Dat betekent dat dit bedrijf vol aan de bak moet om een goed product neer te zetten dat zichzelf verkoopt. Hopelijk betekent dat meer en beter openbaar vervoer,” zegt Rover-directeur Freek Bos.

De provincies zijn eigenaren van de regionale ov-contracten met Arriva en daarom ook degenen die de touwtjes in handen hebben, aldus Rover. De vereniging rekent erop dat de provincies “waakzaam zijn en het reizigersbelang in het oog houden”.