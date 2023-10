Winstdaling TSMC valt mee dankzij sterke vraag AI-chips

De nettowinst van de Taiwanese chipproducent TSMC is in het derde kwartaal met bijna een kwart gedaald. TSMC is een belangrijke afnemer van de chipmachines van ASML. Doordat consumenten door de hoge inflatie minder uitgeven aan elektronica is er ook minder vraag naar chips. De winstdaling viel echter lager uit dan analisten hadden gevreesd. Dat kwam doordat TSMC wist te profiteren van sterke verkopen van chips die voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) worden gebruikt.

TSMC is de belangrijkste leverancier van de AI-chips van het Amerikaanse Nvidia. De AI-chips van Nvidia worden algemeen gezien als de beste chips voor het trainen van grote datamodellen, zoals het model dat ten grondslag ligt aan de populaire chatbot ChatGPT van het bedrijf OpenAI.

De vraag naar die chips is fors gestegen sinds de komst van ChatGPT. Zelfs met een vertragende wereldeconomie haasten bedrijven zich om hun eigen AI-toepassingen te bouwen. De capaciteit van TSMC om de AI-chips te produceren en te verpakken zal tot ver in 2024 beperkt zijn, meldde het bedrijf.

De winst van het Taiwanese bedrijf kwam in het derde kwartaal uit op 211 miljard Taiwanese dollar (omgerekend zo’n 6,2 miljard euro). Eerder maakte het bedrijf al bekend dat de omzet in het afgelopen kwartaal met 11 procent is afgenomen.

TSMC gaf in de eerste negen maanden van het jaar ruim 25 miljard Amerikaanse dollar uit aan het upgraden en uitbreiden van de capaciteit. Voor het hele jaar denkt het bedrijf 32 miljard dollar te investeren. Dat is aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 32 miljard tot 36 miljard dollar. De lagere uitgaven door TSMC worden ook weerspiegeld in de resultaten van ASML. De chipmachinefabrikant liet woensdag al weten dat de orders in het derde kwartaal flink zijn afgenomen.