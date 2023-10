Aandacht voor rente VS en cijfers Basic-Fit op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar stijgende rente op de Amerikaanse obligatiemarkten. Zo liep de rente op Amerikaanse tienjarige staatsobligaties op tot bijna 5 procent. De laatste keer dat de tienjaarsrente op 5 procent stond was in 2007. De rente liep verder op nadat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell in een toespraak verklaarde dat de inflatie in het land nog altijd te hoog is en de rente mogelijk verder omhoog moet om die te bestrijden.

Powell stelde wel dat de Federal Reserve voorzichtig te werk zal gaan met zijn monetaire beleid en dat besluiten genomen zullen worden op basis van alle noodzakelijke gegevens en dat risico’s nauwlettend gemonitord worden. De risico’s voor de economie zijn volgens hem daarbij toegenomen door de geopolitieke spanningen in de wereld.

Op het Damrak kwam Basic-Fit met resultaten. De fitnessketen zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar met 36 procent stijgen. Het aantal leden nam toe met 18 procent tot 3,7 miljoen. Van het aantal leden had 44 procent een premium-abonnement. Het bedrijf bevestigde daarnaast de doelstelling om dit jaar een omzet van minstens 1 miljard euro te behalen. Topman René Moos verwacht daarbij dat de gemiddelde omzet per lid zal blijven stijgen in de komende jaren.

De AEX-index lijkt lager te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag ook verliezen zien. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 0,3 en 0,6 procent. De Chinese centrale bank hield de rente op eenjarige leningen, die dient als maatstaf voor kredieten aan bedrijven en huishoudens, onveranderd. Ook het rentetarief voor leningen met een looptijd van vijf jaar, waarop de meeste hypotheken in het land worden afgestemd, bleef ongewijzigd.

De Nikkei in Tokio sloot de week een half procent lager af, ondanks een afkoeling van de Japanse inflatie tot 3 procent. Daiichi Sankyo steeg 14 procent. De Japanse farmaceut verkoopt de rechten op drie veelbelovende kankermedicijnen die het bedrijf in ontwikkeling heeft voor 22 miljard dollar aan zijn Amerikaanse branchegenoot Merck.

Beter Bed opende ook de boeken. De beddenverkoper, die wordt overgenomen door investeerder Torqx en na de overname van de Amsterdamse beurs verdwijnt, zag de omzet afgelopen kwartaal licht stijgen.

De euro was 1,0574 dollar waard, tegen 1,0578 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 90,42 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 93,26 dollar per vat.