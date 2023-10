Alle 25 AEX-fondsen in het rood door rentevrees

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag over de gehele linie omlaag. Beleggers hielden vooral de stijgende rente op de Amerikaanse obligatiemarkten in de gaten. Zo liep de rente op Amerikaanse tienjarige staatsobligaties op tot bijna 5 procent. De laatste keer dat de tienjaarsrente op 5 procent stond was in 2007. De rentevrees liep verder op nadat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell in een toespraak verklaarde dat de inflatie in het land nog altijd te hoog is en de rente mogelijk verder omhoog moet om die te bestrijden.

Powell stelde wel dat de Federal Reserve voorzichtig te werk zal gaan met zijn monetaire beleid en dat besluiten genomen zullen worden op basis van alle noodzakelijke gegevens en dat risico’s nauwlettend gemonitord worden. De risico’s voor de economie zijn volgens hem daarbij toegenomen door de geopolitieke spanningen in de wereld.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 720,83 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het rood. ABN AMRO was de grootste daler met een verlies van 3 procent. Verzekeraar Aegon, zorgtechnologieconcern Philips, staalconcern ArcelorMittal en betaalbedrijf Adyen zakten meer dan 2 procent.

De MidKap daalde 1,4 procent tot 775,97 punten. Investeringsplatform Allfunds, dat met cijfers kwam, was de enige stijger met een plus van 0,1 procent. Basic-Fit zakte 2 procent ondanks een sterke omzetgroei van de fitnessketen in de eerste negen maanden van het jaar. Ook nam het aantal leden flink toe en bevestigde het bedrijf de omzetdoelstelling voor dit jaar.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,4 procent. In Parijs zakte L’OrĂ©al bijna 3 procent. Het Franse cosmeticaconcern zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar stijgen, maar de verkopen in de grote Chinese markt vielen tegen.

Beter Bed (plus 0,2 procent) opende ook de boeken. De beddenverkoper, die wordt overgenomen door investeerder Torqx en na de overname van de Amsterdamse beurs verdwijnt, zag de omzet afgelopen kwartaal licht stijgen.

De euro was 1,0572 dollar waard, tegen 1,0578 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 90,33 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 93,17 dollar per vat.