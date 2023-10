Autoverkoop EU voor veertiende maand op rij omhoog in september

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in september verder gestegen, waarmee de verkopen nu al veertien maanden op rij toenemen. Dat meldde brancheorganisatie ACEA. In totaal werden er vorige maand 861.062 nieuwe auto’s op kenteken gezet in de EU, een stijging van ruim 9 procent vergeleken met een jaar eerder.

In de eerste drie kwartalen van dit jaar kwam de verkoop uit op bijna 8 miljoen auto’s, een toename van 17 procent vergeleken met een jaar eerder. In Nederland nam de verkoop sinds begin dit jaar met bijna 29 procent toe tot net geen 289.000 nieuwe auto’s.

Vorig jaar stonden de verkopen zwaar onder druk doordat er een tekort was aan onderdelen zoals chips. Die toeleveringsproblemen zijn nu opgelost, waardoor er fors meer auto’s kunnen worden afgeleverd. ACEA zegt wel dat het niveau van voor corona nog niet is bereikt, want in 2019 werden 10 miljoen nieuwe personenwagens verkocht in de EU.

Volledig elektrische auto’s waren in september goed voor bijna 15 procent van de markt. Hybride auto’s zijn goed voor meer dan 27 procent. Benzineauto’s nemen 34 procent van de markt voor hun rekening en dieselauto’s bijna 13 procent, aldus ACEA.