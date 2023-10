Basic-Fit grote verliezer op Amsterdamse beurs

De beurskoers van fitnessketen Basic-Fit is vrijdag flink gedaald op het Damrak. De uitbater van sportscholen kent wel een flinke omzetgroei en krijgt er steeds meer leden bij, kwam naar voren uit nieuwe cijfers. Maar een analist van Jefferies merkte op dat het aantal openingen van nieuwe locaties onder de doelstelling van voor de coronacrisis blijft. Volgens hem was de ledengroei daarnaast minder dan verwacht.

Het aandeel Basic-Fit zakte bijna 9 procent bij de middelgrote fondsen op de Amsterdamse beurs. Mede daardoor ging de MidKap 1,4 procent omlaag naar 776,36 punten. Hoofdindex AEX leverde 1,6 procent in op 716,24 punten. Alle fondsen eindigden daar met verlies. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren ook tot 1,6 procent.

De stemming op de aandelenmarkten was somber als gevolg van de oorlog in Israël en de Gazastrook. Ook speelde de rentevrees opnieuw op door uitspraken van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell op donderdag. De angst voor een escalatie van de strijd in het Midden-Oosten houdt beleggers al dagen in de greep. Hamas meldde dat er in Gaza al meer dan 4000 doden zijn gevallen. In Israël zijn sinds het uitbreken van de oorlog naar eigen zeggen rond de 1400 mensen omgekomen. Israël kondigde ook aan de stad Kiryat Shmona te gaan evacueren als gevolg van de onrust aan de grens met Libanon.

Onder meer luchtvaartaandelen verloren aan waarde. Zo zakte Air France-KLM bijna 3 procent, evenals Lufthansa en British Airways-moederbedrijf IAG. In Frankrijk moesten voor de derde dag op rij verschillende vliegvelden worden ontruimd vanwege bommeldingen. Onder meer KLM moest hierdoor deze week al meerdere vluchten schrappen. Verder ondervond het vliegverkeer van en naar Milaan grote hinder van een nationale stakingsdag van Italiaanse vakbonden.

De olieprijzen zaten daarnaast in de lift. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 90,16 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 93,28 dollar per vat.

In Parijs zakte L’Oréal verder bijna 2 procent. Het Franse cosmeticaconcern zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar stijgen, maar de verkopen in de grote Chinese markt vielen tegen. Het Nederlandse Beter Bed (plus 0,2 procent) opende ook de boeken. De beddenverkoper, die wordt overgenomen door investeerder Torqx en na de overname van de Amsterdamse beurs verdwijnt, zag de omzet afgelopen kwartaal licht stijgen.

De euro was 1,0589 dollar waard, tegen 1,0578 dollar een dag eerder.