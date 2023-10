Bezoekers Basic-Fit geven meer uit aan sportschoolabonnement

Bezoekers van sportscholen van Basic-Fit blijven meer uitgeven. De beursgenoteerde fitnessketen profiteert daarbij van prijsverhogingen die begin dit jaar ingingen. Daarnaast nemen steeds meer klanten een luxer abonnement, waarvoor het Nederlandse bedrijf meer geld kan innen.

De opbrengsten per bezoeker stegen naar gemiddeld iets meer dan 23 euro per maand in de eerste drie kwartalen van dit jaar. In dezelfde periode vorig jaar ging het om 22,50 euro per maand.

Omdat Basic-Fit tientallen nieuwe sportscholen opende in Nederland, Belgiƫ, Frankrijk, Spanje en Duitsland kreeg het bedrijf er ook veel meer nieuwe klanten bij. Dat leidde tot een omzet van 765 miljoen euro in de eerste negen maanden van dit jaar, een stijging van 36 procent op jaarbasis.

De hogere prijzen maken volgens Basic-Fit een deel van de gestegen kosten voor lonen, huur en verwarming goed. Cijfers over de winstgevendheid gaf Basic-Fit niet bij zijn nieuwste kwartaalbericht. De verwachtingen voor heel het boekjaar 2023 zijn onveranderd gebleven.

Afgelopen zomer, bij de halfjaarcijfers, zei Basic-Fit een hogere aangepaste winst te verwachten in de tweede jaarhelft dan in de eerste zes maanden van het jaar. Door de opening van alle nieuwe clubs liep ook de nettoschuld op van het bedrijf, bleek destijds.