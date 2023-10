Chinese gamers veel duurder uit door Amerikaanse exportbeperking

Chinese gamers moeten sinds deze week veel meer geld neerleggen om aan de populaire videokaart van het Amerikaanse Nvidia te komen. Washington kwam eerder deze week met exportbeperkingen voor geavanceerde chips van het Amerikaanse techconcern. Daardoor wordt ook de verkoop van de GeForce RTX 4090-kaart geraakt. In China kost die nu bijna 4000 dollar, tegenover eerst zo’n 1600 dollar.

De GeForce RTX 4090 is het vlaggenschip onder de grafische kaarten van Nvidia en wordt veel gebruikt door gamers. Computers met een ingebouwde versie van de kaart zijn nog beschikbaar bij verschillende Chinese aanbieders, maar worden volgens Nvidia later ook getroffen door de maatregelen.

Washington stelde de aanvullende maatregelen in om te voorkomen dat China de technologische toepassingen gebruikt voor eigen militair gewin. Nvidia is een van de voorlopers op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en gebruikt de technologie ook in de serie waar de RTX 4090-kaart bij hoort.